Rama mbledh Asamblenë e Partisë Socialiste në Gjirin e Lalëzit, në fokus ristrukturimi i partisë

Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, Edi Rama, ka thirrur mbledhjen e radhës të Asamblesë Kombëtare të kësaj force politike, e cila do të zhvillohet këtë të shtunë në orën 10:00 në Gjirin e Lalëzit, në Durrës.
Sipas mesazhit të shpërndarë këtë të martë për anëtarët e Asamblesë, mbledhja vjen pas njoftimit të bërë nga Rama në takimin e fundit të Kryesisë së partisë.
Në fokus të punimeve pritet të jetë organizimi i brendshëm i Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe procesi i ristrukturimit të saj, në prag të sfidave të ardhshme politike.
Burime nga partia bëjnë me dije se në rendin e diskutimeve do të përfshihen edhe zgjedhjet e reja në strukturat drejtuese të degëve lokale, si dhe përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme për pushtetin vendor.
Edhe pse agjenda zyrtare nuk është bërë ende publike, mësohet se fjalën hapëse në Asamble do ta mbajë Sekretari i Përgjithshëm i partisë, Blendi Klosi, ndërsa më pas pritet të flasë kryesocialisti Rama.
Mbledhja në Gjirin e Lalëzit shihet si një moment i rëndësishëm për organizimin e brendshëm të partisë në funksion të zhvillimeve politike të ardhshme.
