Ngjarje e rëndë në Fier: Një djalë i ri përplas çiftin qëllimisht me makinë (Emri)

Përplasi me makinë çiftin pas një konflikti, arrestohet 29-vjeçari në Fier
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Fier, ku një 29-vjeçar dyshohet se ka përplasur qëllimisht me automjet një çift pas një konflikti për motive të dobëta.
Sipas informacionit, ngjarja ka ndodhur më 26 shkurt 2026, kur i riu, i identifikuar si Flogert Çuko, ka goditur me makinë shtetasin S. N., 45 vjeç, dhe bashkëshorten e tij, E. N. (M)., 35 vjeçe.
Dy të dëmtuarit kanë marrë ndihmë mjekësore në spital dhe më pas janë larguar në banesë, jashtë rrezikut për jetën.
Ditën e ngjarjes policia tha se i dyshuari e kreu krimin pas një konflikti të mëparshëm.
Rasti ka ngritur dyshime se veprimi ka qenë i qëllimshëm, duke e çuar çështjen drejt akuzës për “vrasje me dashje”, mbetur në tentativë.
Pas disa ditësh në kërkim, 29-vjeçari është ndaluar dhe tashmë pritet të përballet me drejtësinë për ngjarjen që ka tronditur zonën.
DVP Fier / Ekzekutohet nga Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda një urdhër ndalimi.
I shpallur në kërkim për veprën penale “Vrasje me dashje”, mbetur në tentativë, vihet në pranga një 29-vjeçar.
Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve të Rënda të DVP Fier ekzekutuan urdhrin e ndalimit për shtetasin Flogert Çuko, 29 vjeç, banues në Fier.
Ky shtetas, më datë 26.02.2026, dyshohet se, pas një konflikti për motive të dobëta, ka përplasur me qëllim, me automjetin e tij, shtetasin S. N., 45 vjeç, dhe bashkëshorten e tij, shtetasen E. N. (M)., 35 vjeçe. Të dëmtuarit morën ndihmë mjekësore në spital dhe më pas u larguan për në banesë.
Në vijim të veprimeve proceduriale u ndalua shtetasi F. Ç., 29 vjeç, banues në Fier, për veprën penale "Vrasje me dashje", mbetur në tentativë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.
