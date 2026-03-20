OBSH paralajmëron: Po përgatitemi për një incident bërthamor në Iran

20 Mars 2026 – Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) po përgatitet për një incident bërthamor të mundshëm në Iran, pas përshkallëzimit të konfliktit ushtarak në Gjirin Persik, ku SHBA dhe Izraeli po synojnë goditjen e programit iranian të pasurimit të uraniumit.
Drejtoresha Rajonale e OBSH-së për Mesdheun Lindor, Hanan Balkhy, deklaroi për Politico se “skenari më i keq” mund të përfshijë sulme ndaj objekteve bërthamore në Iran ose përdorimin e armëve bërthamore nga ndonjëra prej palëve në konflikt. Ajo paralajmëroi se pasojat e një incidenti të tillë mund të zgjasin për dekada, dhe asnjë përgatitje nuk mund të mbrojë rajonin plotësisht.
Që nga fillimi i operacionit ushtarak më 28 shkurt, centralet bërthamore në Iran kanë qenë objekt i sulmeve. OBSH thekson rëndësinë e gatishmërisë për emergjenca shëndetësore dhe sigurinë civile në një situatë që mund të eskalojë shpejt.
Ekspertët nënvizojnë se ndërhyrja e fuqive të tjera globale, veçanërisht e Rusisë, mund të përshkallëzojë rrezikun. Aktualisht, fuqitë bërthamore kryesore sipas inventarit të njohur janë: Rusia 5,900 koka, SHBA 5,500, Kina 500, Franca 290, Mbreteria e Bashkuar 225, India 170, Pakistani 170, Izraeli 90 dhe Koreja e Veriut 50.
