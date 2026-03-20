Ish-banori i BBV kritikon ashpër Brikenën dhe Mateon: “Çift më të neveritshëm nuk kam parë”

Tiranë, 20 Mars 2026 – Ish-banori i “Big Brother VIP”, i njohur si Zebervoki, ka reaguar publikisht në rrjetet sociale duke kritikuar ashpër çiftin Brikena-Mateo. Në një postim në InstaStory, ai shprehu pakënaqësinë për mënyrën se si ata po paraqesin marrëdhënien e tyre, duke përdorur gjuhë të fortë dhe tone ofenduese.
Reagimi i tij ka nxitur menjëherë diskutime dhe komente në rrjet, ndërsa marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos duket se është ftohur, pasi ata kanë qëndruar larg njëri-tjetrit dhe nuk kanë biseduar së fundmi.
Ndërkohë, Brikena ka folur për kamerat e shtëpisë, duke shprehur zhgënjimin për qëndrimin e Mateos, i cili sipas saj preferon të qëndrojë me Selin dhe të shmangë përballjen direkte me të. Ajo thekson se nuk do të hedhë hapin e parë këtë herë dhe pret që banori të ndërmarrë veprimin e parë.
