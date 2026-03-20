Treni përplas për vdekje një emigrant shqiptar në Ankona

Ankona, 20 Mars 2026 – Një shqiptar 53-vjeçar humbi jetën sot në stacionin hekurudhor të Ankonës, pasi u përplas nga një tren të linjës Frecciarossa.
Ngjarja ndodhi rreth orës 07:14 në binarin nr. 1, përballë hyrjes kryesore të stacionit.
Treni kishte nisur udhëtimin nga Pescara në 06:00 dhe ishte në destinacionin Milano Centrale në 11:10.
Njësitë e emergjencës mbërritën shpejt në vendngjarje, por për shqiptarin nuk pati shpëtim dhe vdekja u konstatua në vend.
Autoritetet italiane po kryejnë hetime për të përcaktuar nëse ngjarja ishte aksident tragjik apo akt i qëllimshëm.
