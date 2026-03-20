Dubai në prag krize ujore pas sulmeve ndaj energjisë

Dubai në prag të krizës së ujit, rezervat mjaftojnë vetëm për 48 orë pas sulmeve ndaj energjisë
Dubai, 20 Mars 2026 – Emiratet e Bashkuara Arabe përballen me një emergjencë të paprecedentë për furnizimin me ujë të pijshëm, pas sulmeve të fundit ndaj infrastrukturës energjetike që furnizon impiantet e shkripëzimit. Specialistët paralajmërojnë se rezervat aktuale mund të zgjasin vetëm për 48 orë, duke rritur shqetësimet për miliona banorë që varen nga teknologjia për sigurimin e nevojave bazë.
Kompleksi energjetik në Khabsan, përgjegjës për furnizimin me energji të impianteve të desalinimit, ka pësuar dëmtime të konsiderueshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se çdo ndërprerje e funksionimit mund të shkaktojë një krizë të menjëhershme në furnizimin me ujë.
Ministria e Ekonomisë e Emirateve të Bashkuara Arabe ka mohuar pretendimet për kufizime në qarkullimin e kapitalit apo pengesa për investitorët e huaj, duke i cilësuar informacionet në rrjetet sociale si të pavërteta. Ndërkohë, kompania ajrore Cathay Pacific ka pezulluar fluturimet drejt Dubait deri më 30 prill për arsye sigurie, duke treguar ndikimin ndërkombëtar të krizës.
Ekspertët nënvizojnë se rajoni i Gjirit është veçanërisht i brishtë për shkak të varësisë nga desalinimi, i cili siguron rreth 90% të ujit të pijshëm. Çdo ndërprerje, edhe afatshkurtër, mund të ketë pasoja të menjëhershme për jetën e përditshme, stabilitetin social dhe ekonomik të qyteteve të mëdha.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd