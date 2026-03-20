Kriza e naftës/ Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë: Punoni nga shtëpia dhe mos i jepni gaz makinës

20 Mars 2026 – Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) ka propozuar masa konkrete për të lehtësuar barrën e konsumatorëve nga rritja e çmimeve të energjisë, pas tensioneve në Lindjen e Mesme dhe sulmeve ndaj rafinerive.
Masat e propozuara nga IEA për qeveritë, bizneset dhe familjet përfshijnë:
Punë nga shtëpia kur është e mundur.
Uljen e shpejtësisë në autostrada me të paktën 10 km/orë.
Shmangien e udhëtimeve ajrore kur ka alternativa transporti.
Përdorimin e energjisë elektrike për gatim në vend të gazit.
Industrinë të optimizojë përdorimin e hidrokarbureve.
Drejtori ekzekutiv i IEA, Fatih Birol, tha se këto masa janë pjesë e strategjisë globale për të mbrojtur konsumatorët dhe për të zbutur ndikimin e krizës energjetike, e cila rrit shqetësimet për inflacionin global.
Së fundmi, IEA ka njoftuar lirimin rekord prej 400 milionë fuçish nga rezervat strategjike të naftës për të stabilizuar tregun pas tensioneve SHBA-Izrael–Iran.
