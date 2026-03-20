Një e vranë dhe tjetrin e plagosën, arrestohen pas 27 vitesh dy kushërinj në Shqipëri

Të arratisur që nga viti 1999 për vrasje në zonën e Casertës, janë arrestuar në Shqipëri pas 27 vitesh dhe sot u rikthyen me pranga në Itali
Cesa, Itali / Tiranë, 20 Mars 2026 – Pas 27 vjetësh arratie, dy kushërinj që kishin vrarë një person dhe plagosur rëndë një tjetër në Itali janë arrestuar në Shqipëri. Të dyshuarit janë të moshës 47 dhe 50 vjeç.
Mëngjesin e sotëm ata mbërritën me avion në Aeroportin Fiumicino të Romës, të shoqëruar nga agjentë të Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor dhe më pas u dërguan në burg me mbështetjen e Policisë Kufitare.
Ngjarja ndodhi në vitin 1999 në Cesa, ku viktimat u sulmuan me shkopinj dhe thika.
Të dy burrat ishin zhdukur që nga viti 1999, kur u akuzuan për një pritë të dhunshme në Cesa. Në atë rast, dy bashkatdhetarë u sulmuan në qendër të qytetit me shkopinj dhe thika: njëri u vra, ndërsa tjetri u plagos rëndë. Sulmi dyshohet se u shkaktua nga mosmarrëveshjet mbi ndarjen e të ardhurave nga aktivitetet e paligjshme.
Të dy të arratisurit dyshohet se jetuan në Shqipëri me identitete të rreme gjatë gjithë kësaj periudhe. Arrestimi u realizua falë bashkëpunimit të Departamentit të Policisë Kriminale të Shqipërisë dhe Zyrës së Ekspertëve të Sigurisë.
Mëngjesin e sotëm, ata u ekstraduan në Aeroportin Fiumicino dhe u transferuan në burg në Itali për t’u përballur me akuza për vrasje dhe tentativë vrasjeje.
Operacioni bazohet në projektin “Në kërkim 2025” të Policisë së Shtetit dhe përfshiu një hetim njëvjeçar të koordinuar nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Napolit.
