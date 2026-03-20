Irani: Trampin dhe Netanjahun i pret fati i tiranit Sadam Husein

Irani lëshoi sot një paralajmërim se presidentin amerikan Donald Trump dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu i pret fati i Sadam Husein.
"Fati i tiranit Sadam i pret Trumpin dhe kriminelin Netanyahu", thuhet në një deklaratë që dha tv shtetëror Press Tv, duke iu referuar ish-diktatorit irakian Sadam Husein.
Deklarata u bë nga Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik (IRGC) i cili tha se ka nisur valën e 67-të të Operacionit të saj "Premtimi i Vërtetë 4", duke synuar bazat ushtarake amerikane dhe infrastrukturën ushtarake izraelite në rajon.
IRGC shtoi se operacionet janë pjesë e strategjisë më të gjerë të rezistencës së Iranit, duke deklaruar: "Hyrja jonë në betejë nuk është një disfatë. Zoti na e ka mbyllur rrugën drejt disfatës dhe fitorja është afër."
Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se goditi pozicione kyçe amerikane, përfshirë bazën Ali al-Salem, e cila strehon qendra komande për dronë dhe hapësirë ajrore, objekte mirëmbajtjeje të avionëve dhe qendrën e operacioneve të koalicionit të udhëhequr nga SHBA-të.
Sulmi shënjestroi gjithashtu sistemet e radarëve të paralajmërimit të hershëm dhe instalimet e mbrojtjes nga raketat në bazën Al-Wafa. Përveç kësaj, forcat iraniane thonë se goditën qendrat izraelite të radarëve, satelitëve dhe mbrojtjes nga raketat në të gjithë territoret e pushtuara palestineze.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd