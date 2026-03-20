SHBA bllokon faqen ‘Homeland Justice’

Washington, 20 Mars 2026 – Departamenti i Drejtësisë në SHBA ka bllokuar faqen “Homeland Justice” dhe disa platforma të tjera që, sipas autoriteteve amerikane, përdoren nga Irani për propagandë dhe sulme kibernetike.
Sipas njoftimit zyrtar, grupi hakerësh ka marrë përgjegjësinë për vjedhjen e dokumenteve të ndjeshme nga qeveria shqiptare më 15 korrik dhe 9 shtator 2022. Veprimet e tyre synonin gjithashtu intimidimin e gazetarëve, kundërshtarëve të regjimit dhe shtetasve izraelitë.
Prokurorja e Përgjithshme e SHBA, Pam Bondi, paralajmëroi se “propaganda terroriste në internet mund të nxisë dhunë reale”, ndërsa drejtori i FBI-së, Kash Patel, njoftoi se çdo person i përfshirë në sulme kibernetike do të ndiqet ligjërisht.
Sulmet ndaj Shqipërisë nuk janë të reja: në mars 2026 u raportua një goditje ndaj sistemit të IT-së së Kuvendit, ndërsa më herët janë sulmuar edhe faqet e bashkisë Tiranë (2025) dhe INSTAT (2024). Në vitin 2022, sulmet e sofistikuara të hakerëve mbështetur nga Irani çuan qeverinë shqiptare të ndërpriste marrëdhëniet diplomatike me Iranin dhe të dëbonte përfaqësinë diplomatike në Tiranë.
