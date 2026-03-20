Superkompjuteri nxjerr skuadrën favorite për të fituar Ligën e Kampioneve

ZVICER – Raundi i 16-të i Ligës së Kampionëve ishte plot me drama dhe festa surprizuese golash, duke çuar në eliminimin e disa favoritëve (si Man.City) ose në riafirmimin e gjigantëve, si Real Madrid dhe PSG, të cilët i shkaktuan humbje të rënda respektivisht City dhe Chelsea.
Duke marrë parasysh këtë, OPTA ka përditësuar parashikimet e saj për ndeshjet e mbetura, me ndryshime të rëndësishme në 5 favoritët kryesorë për të fituar garën.
Arsenali mbetet favoriti për të ngritur trofeun e Ligës së Kampionëve, me një probabilitet prej 29.73% për të fituar garën prestigjioze. Kjo përfaqëson një rritje prej 3% krahasuar me parashikimin e bërë para raundit të 16-tave.
Duke kompletuar 5 favoritët kryesorë, OPTA aktualisht rendit Bayern Munich (18.33%), Barcelonën (15.66%), PSG-në (11.87%) dhe Real Madridin (9.85%).
Këtu shohim dy rritje, veçanërisht për Real Madridin, i cili para raundit të 16-të kishte një probabilitet për të fituar garën prej vetëm 1.9%. Megjithatë, mënyra e shpejtë me të cilën Real Madridi eliminoi Manchester Cityn tregon se ata kurrë nuk mund të nënvlerësohen në Ligën e Kampionëve.
Ndryshimi tjetër në grupin kryesor ishte midis PSG-së dhe Liverpoolit, me skuadrën angleze që kaloi nga vendi i tretë (11.4%) në të gjashtin (7.12%).
Atlético Madrid dhe Sporting janë ekipet me probabilitetin më të ulët për të fituar në Puskás Arena më 30 maj, me probabilitete përkatësisht 4.41% dhe 3.03%.
