Vritet zëdhënësi i Gardës Revolucionare Islamike, Ali Mohammad Naeini

Teheran, 20 Mars 2026 – Zëdhënësi i Gardës Revolucionare paraushtarake të Iranit është vrarë në një sulm ajror të premten në mëngjes, njoftoi televizioni shtetëror iranian.
Para vdekjes së tij, gjenerali Ali Mohammad Naeini lëshoi një deklaratë duke këmbëngulur se Teherani ishte ende në gjendje të ndërtonte raketa pavarësisht sulmeve që vinin nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara.
Naini mbajti poste të ndryshme të larta përpara se të bëhej zëdhënës i IRGC-së.
Ai më parë shërbeu si këshilltar kulturor i kryetarit të bashkisë dhe si zëvendësdrejtor i Departamentit Kulturor dhe Social të Bashkisë së Teheranit në vitin 2014, gjatë mandatit të kryetarit të bashkisë së veteranit të IRGC-së, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Ai ishte gjithashtu ish-zëvendëskomandant i Forcës së Rezistencës paraushtarake Basij për çështjet kulturore dhe ish-zëvendëskomandant i IRGC-së për çështjet kulturore.
