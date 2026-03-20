Vritet zëdhënësi i Gardës Revolucionare Islamike, Ali Mohammad Naeini
Transmetuar më 20-03-2026, 10:36

Teheran, 20 Mars 2026 – Zëdhënësi i Gardës Revolucionare paraushtarake të Iranit është vrarë në një sulm ajror të premten në mëngjes, njoftoi televizioni shtetëror iranian.

Para vdekjes së tij, gjenerali Ali Mohammad Naeini lëshoi ​​një deklaratë duke këmbëngulur se Teherani ishte ende në gjendje të ndërtonte raketa pavarësisht sulmeve që vinin nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara.

Naini mbajti poste të ndryshme të larta përpara se të bëhej zëdhënës i IRGC-së.

Ai më parë shërbeu si këshilltar kulturor i kryetarit të bashkisë dhe si zëvendësdrejtor i Departamentit Kulturor dhe Social të Bashkisë së Teheranit në vitin 2014, gjatë mandatit të kryetarit të bashkisë së veteranit të IRGC-së, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ai ishte gjithashtu ish-zëvendëskomandant i Forcës së Rezistencës paraushtarake Basij për çështjet kulturore dhe ish-zëvendëskomandant i IRGC-së për çështjet kulturore.

