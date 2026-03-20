Ndërron jetë në qeli 41-vjeçari i arrestuar dy ditë më parë

Transmetuar më 20-03-2026, 10:24
Tiranë, 20 Mars 2026 – Një 41-vjeçar, i arrestuar më 18 mars për veprën penale “vjedhja e mbetur në tentativë”, ka ndërruar jetë më datë 20 mars, rreth orës 05:45, brenda qelisë së policisë në rrugën “Mine Peza”, pranë Bllokut të Sigurisë.
Sipas burimeve zyrtare, vdekja dyshohet të ketë ndodhur nga shkaqe natyrale. Autoritetet po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
