Garda Revolucionare i përgjigjet Netanyahut: Ne vazhdojmë të ndërtojmë raketa balistike

Teheran, Iran – Një zëdhënës i Gardës Revolucionare të Iranit, gjenerali Ali Mohammad Neini, deklaroi se vendi do të vazhdojë prodhimin e raketave balistike, edhe në kushte lufte, duke iu përgjigjur pretendimeve të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu.
Neini tha se industria e raketave të Iranit është e gatshme dhe nuk ka probleme me rezervat, duke shtuar se lufta duhet të vazhdojë deri sa armiku të jetë shteruar plotësisht. “Populli pret që lufta të përfundojë kur hija e konfliktit të largohet nga vendi ynë,” theksoi ai.
Të enjten në mbrëmje, Netanyahu kishte deklaruar se Irani aktualisht nuk ka aftësi për pasurimin e uraniumit dhe nuk është në gjendje të prodhojë raketa balistike. Përgjigja e gjeneralit iranian vjen si një reagim i drejtpërdrejtë ndaj këtyre pohimeve.
Deklaratat e fundit nënvizojnë tensionet në rritje në rajon dhe sfidën e vazhdueshme mes Izraelit dhe Iranit për kapacitetet bërthamore dhe raketore të Teheranit.
