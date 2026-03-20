Superiorja/ Java e 29-të në tri ditë, sfida vendimtare për “Final 4” dhe mbijetesën

Java e 29-të e “Abissnet Superiore” pritet të jetë vendimtare për fatet e skuadrave, si në garën për “Final 4”, ashtu edhe në luftën për mbijetesë. Ndeshjet do të zhvillohen përgjatë tri ditëve, duke ofruar përballje të forta dhe me peshë në renditje.
Java hapet të premten me sfidën mes Elbasanit dhe Egnatias, një duel që këtë sezon ka prodhuar rivalitet dhe spektakël. Ndeshja do të luhet në stadiumin “Elbasan Arena”, në orën 19:00.
Të shtunën do të zhvillohen disa nga përballjet më të rëndësishme të javës. Bylisi pret Flamurtarin në stadiumin “Adush Muça”, në orën 15:00, në një ndeshje ku të dyja skuadrat kërkojnë pikë të plota për objektivat e tyre.
Në të njëjtën ditë, kryesuesja Vllaznia do të përballet me Dinamo City-n në stadiumin “Loro Boriçi”, ndërsa Partizani udhëton drejt Durrësit për sfidën ndaj Teutës në “Niko Dovana”. Të dyja këto takime janë planifikuar të luhen në orën 18:00.
Java e 29-të do të mbyllet të dielën, më 22 mars, me ndeshjen mes Tiranës dhe Vorës, e cila do të zhvillohet në stadiumin “Selman Stërmasi”, në orën 15:00.
Kjo javë konsiderohet kyçe për ecurinë e kampionatit, pasi rezultatet do të ndikojnë drejtpërdrejt në renditjen finale dhe objektivat e skuadrave, si për sigurimin e një vendi në “Final 4”, ashtu edhe për shmangien e rënies nga kategoria.
