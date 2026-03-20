Persona të maskuar tentojnë të grabisin një argjendari në Pogradec, pronari: Biznesi më është vjedhur tri herë

Një tentativë grabitjeje është regjistruar në orët e para të mëngjesit në një argjendari në qytetin e Pogradecit, ndërsa autorët janë larguar pa arritur të marrin sende.
Sipas pronarit të biznesit, Lytfi Alia, kjo është hera e disatë që argjendaria e tij bëhet objekt i sulmeve, ndërsa në rastet e mëparshme autorët kanë arritur të marrin mallra me vlerë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:30, kur tre persona të maskuar kanë tentuar të hapin dyqanin duke përdorur një kriko makine. Aktivizimi i sistemit të alarmit i ka detyruar ata të largohen menjëherë, pa marrë asgjë.
“Kamerat e sigurisë i kanë filmuar autorët, por ata ishin të maskuar. Ishin tre persona. Sapo ra alarmi, u larguan pa marrë asgjë,” u shpreh pronari.
Ai thekson se biznesi i tij është grabitur më shumë se tri herë ndër vite, duke pësuar dëme të konsiderueshme, që sipas tij kanë kaluar vlerën e 15 mijë eurove.
“Dyqani im është vjedhur disa herë dhe autorët nuk janë identifikuar. Shpresoj që këtë herë policia të arrijë t’i zbulojë, pasi është një rast i përsëritur. Kemi frikë për biznesin, situata është e vështirë,” tha Alia.
Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa po shqyrtohen pamjet e kamerave të sigurisë për të zbardhur plotësisht ngjarjen.
Pronari Lytfi Aliaj
