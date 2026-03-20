Kthjellime dhe vranësira të herëpashershme/ Parashikimi i motit për 20 mars 2026

Për ditën e sotme, territori i Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
Moti parashikohet të jetë me kthjellime, të ndërthurura me vranësira kalimtare, të cilat në disa momente do të arrijnë intensitet mesatar. Sipas parashikimeve, vranësirat do të jenë më të theksuara pas orëve të mesditës, kryesisht në zonat malore.
Në relievet malore të jugut priten reshje lokale shiu me intensitet të ulët, të përqendruara kryesisht gjatë mesditës.
Era do të fryjë me drejtim verilindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 8 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në lugina do të arrijë deri në 14 m/s.
Sa i përket kushteve detare, në Deti Adriatik dhe Deti Jon valëzimi parashikohet të jetë i forcës 2–3 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd