SHBA vendosin avionë A-10 dhe helikopterë Apache për të siguruar Ngushticën e Hormuzit

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur avionë sulmues A-10 Warthog, helikopterë AH-64 Apache dhe bomba depërtuese 5,000 paundësh për të goditur dronë, mjete detare dhe mina të lidhura me Iranin, në përpjekje për të siguruar Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme tregtare në botë.
Kreu i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë amerikane, gjenerali Dan Caine, deklaroi në një konferencë për shtyp në Pentagon se SHBA do të “neutralizojë” kapacitetet ushtarake që përdoren kundër kësaj rruge detare, përmes së cilës kalon rreth 20% e furnizimit global me naftë.
“Vazhdojmë të godasim objektivat detare, përfshirë më shumë se 120 mjete lundruese dhe 44 anije që vendosin mina,” tha Caine, duke shtuar se operacionet po shtrihen më thellë edhe në hapësirën ajrore iraniane.
Sipas Pentagonit, avionët A-10 janë përdorur për të sulmuar mjete iraniane në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa helikopterët Apache kanë ndërmarrë operacione kundër grupeve të armatosura të lidhura me Iranin në Irak.
Gjenerali Caine konfirmoi gjithashtu se SHBA ka përdorur bomba të rënda depërtuese kundër objekteve nëntokësore në Iran, si pjesë e operacioneve të fundit.
Sipas tij, këto veprime synojnë të dobësojnë ndjeshëm aftësinë e Iranit për të projektuar fuqi përtej kufijve të tij, një nga objektivat kryesorë të administratës Trump.
Ndërkohë, mbyllja e pjesshme e Ngushticës së Hormuzit pas sulmeve ndaj anijeve dhe infrastrukturës energjetike ka shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës, me Brent që ka kaluar 119 dollarë për fuçi.
Raportime të medias sugjerojnë se administrata amerikane ka diskutuar edhe mundësinë e përdorimit të forcave tokësore për të siguruar zonën, përfshirë ishullin Kharg, një pikë kyçe për eksportet e naftës iraniane. Megjithatë, Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se nuk është marrë ende një vendim për këtë.
Presidenti Donald Trump ka deklaruar se nuk planifikon vendosjen e trupave në terren, duke shtuar se të gjitha opsionet mbeten të hapura.
Nga ana tjetër, Izraeli ka zgjeruar operacionet ushtarake ndaj Iranit, duke goditur mbi 200 objektiva në 36 orët e fundit, sipas ushtrisë izraelite, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të rriten.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd