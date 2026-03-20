Trump urdhëron Netanyahun të ndalojë sulmet ndaj fushave të gazit dhe naftës në Iran

Presidenti Donald Trump ka deklaruar se i ka kërkuar personalisht kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të ndalojë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit, në një moment kur tensionet në rajon kanë ndikuar drejtpërdrejt edhe në tregjet globale të energjisë.
“I thashë: ‘Mos e bëj këtë’. Dhe ai nuk do ta bëjë”, u shpreh Trump nga Zyra Ovale.
Deklarata erdhi pasi Izraeli goditi gjatë natës fushën e gazit South Pars në Iran, një nga rezervat më të mëdha të gazit natyror në botë, që ndahet mes Iranit dhe Katarit. Sulmi u pasua nga kundërpërgjigje iraniane ndaj objekteve energjetike në rajon, përfshirë Ras Laffan në Katar, qendra më e madhe në botë për gazin e lëngshëm.
Më vonë, Netanyahu konfirmoi se do të respektojë kërkesën e Trump. “Presidenti Trump na kërkoi të ndalojmë sulmet e mëtejshme dhe ne do ta bëjmë këtë”, tha ai në një konferencë për shtyp në Jerusalem.
Megjithatë, kryeministri izraelit la të kuptohet se operacionet ushtarake do të vazhdojnë. Ai foli për tensione të brendshme në Iran dhe sugjeroi se situata politike në vend është e paqartë.
Zyrtarët izraelitë theksuan se strategjia e tyre synon dobësimin e kapaciteteve ushtarake dhe jo domosdoshmërisht ndryshimin e regjimit. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Nadav Shoshani, deklaroi se fokusi mbetet te objektivat ushtarake dhe reduktimi i kërcënimeve.
Nga ana tjetër, drejtuesja e Inteligjencës Kombëtare amerikane, Tulsi Gabbard, theksoi në Kongres se objektivat e SHBA-së ndryshojnë nga ato të Izraelit. Sipas saj, administrata Trump synon kryesisht shkatërrimin e kapaciteteve raketore dhe detare të Iranit, ndërsa Izraeli ka vënë në shënjestër edhe drejtuesit e lartë të vendit.
Konflikti ka shkaktuar luhatje të forta në tregjet globale. Çmimi i naftës Brent u rrit mbi 119 dollarë për fuçi, ndërsa shqetësimet janë shtuar për shkak të mbylljes së mundshme të Ngushticës së Hormuzit dhe sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike.
Administrata amerikane ka sinjalizuar se po shqyrton masa për të stabilizuar tregun, përfshirë lirimin e rezervave strategjike të naftës. Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, tha se SHBA mund të ndërmarrë veprime të njëanshme për të ulur çmimet, madje duke lehtësuar kufizimet mbi naftën iraniane që ndodhet tashmë në transport.
Trump gjithashtu përjashtoi mundësinë e vendosjes së trupave amerikane në terren.
Ndërkohë, liderë evropianë dhe aleatë ndërkombëtarë kanë bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj infrastrukturës civile, përfshirë objektet e naftës dhe gazit, duke paralajmëruar për pasoja të rënda nëse konflikti përshkallëzohet më tej.
