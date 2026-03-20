Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Forcat e Armatosura të Iranit përdorin për herë të parë sisteme të reja raketore të tipit “Nasrullah”
Transmetuar më 20-03-2026, 00:08

Forcat e Armatosura të Iranit njoftuan sot se kanë nisur përdorimin për herë të parë të sistemeve të reja raketore të tipit “Nasrullah”.

Në një komunikatë për media, Garda e Revolucionit Islamik tha se gjatë valës së 65-të të operacionit të quajtur “Premtimi i Vërtetë 4”, janë goditur objektiva në Izrael, përfshirë rafineritë në Haifa dhe Ashdod, të cilat i cilësoi si ndër më të mëdhatë në vend, si dhe një sërë objektesh të sigurisë dhe qendrave logjistike ushtarake.

Sipas deklaratës, gjatë sulmit janë përdorur gjithashtu raketa me rreze të mesme veprimi si “Ghijam” dhe “Zolfiqar”, ndërsa sistemi i ri “Nasrullah” u përshkrua si një version më i avancuar dhe i drejtuar i raketave “Ghadr”.

Autoritetet iraniane pretenduan gjithashtu se janë goditur objektiva që lidhen me interesat amerikane në rajon, përfshirë një bazë ushtarake në Al-Kharj, e përshkruar si qendër logjistike dhe depo karburanti për avionë luftarakë, si dhe baza të tjera si “Sheikh Isa” dhe “Al-Dhafra”.

Sipas komunikatës, në këto sulme janë përdorur raketa me precizion të lartë, përfshirë variante me shumë koka luftarake si “Ghadr”, “Kheybarshakan”, “Ghijam” dhe “Zolfiqar”.

Pretendimet e bëra nga pala iraniane nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...