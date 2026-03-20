Forcat e Armatosura të Iranit përdorin për herë të parë sisteme të reja raketore të tipit “Nasrullah”

Forcat e Armatosura të Iranit njoftuan sot se kanë nisur përdorimin për herë të parë të sistemeve të reja raketore të tipit “Nasrullah”.
Në një komunikatë për media, Garda e Revolucionit Islamik tha se gjatë valës së 65-të të operacionit të quajtur “Premtimi i Vërtetë 4”, janë goditur objektiva në Izrael, përfshirë rafineritë në Haifa dhe Ashdod, të cilat i cilësoi si ndër më të mëdhatë në vend, si dhe një sërë objektesh të sigurisë dhe qendrave logjistike ushtarake.
Sipas deklaratës, gjatë sulmit janë përdorur gjithashtu raketa me rreze të mesme veprimi si “Ghijam” dhe “Zolfiqar”, ndërsa sistemi i ri “Nasrullah” u përshkrua si një version më i avancuar dhe i drejtuar i raketave “Ghadr”.
Autoritetet iraniane pretenduan gjithashtu se janë goditur objektiva që lidhen me interesat amerikane në rajon, përfshirë një bazë ushtarake në Al-Kharj, e përshkruar si qendër logjistike dhe depo karburanti për avionë luftarakë, si dhe baza të tjera si “Sheikh Isa” dhe “Al-Dhafra”.
Sipas komunikatës, në këto sulme janë përdorur raketa me precizion të lartë, përfshirë variante me shumë koka luftarake si “Ghadr”, “Kheybarshakan”, “Ghijam” dhe “Zolfiqar”.
Pretendimet e bëra nga pala iraniane nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
#Iran has released footage of its "Wave 65" missile barrage, showcasing what state media described as new "#Nasrallah" upgraded ballistic missiles, that struck key Israeli refinery targets in #Haifa and #Ashdod. #IRGC fighter while firing a missile on #Israel
