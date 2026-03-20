Irani publikon pamjet e rrëzimit të një avioni amerikan F-35

Autoritetet iraniane kanë deklaruar se një avion luftarak F-35 i Shteteve të Bashkuara është goditur në hapësirën ajrore mbi Iran, në një incident që, sipas tyre, tregon përparime të rëndësishme në kapacitetet mbrojtëse të vendit.
Në një komunikatë zyrtare, Garda e Revolucionit Islamik tha se avioni u qëllua rreth orës 02:50 të së enjtes nga sistemet e avancuara kundërajrore të forcave ajrore-hapësinore. Sipas deklaratës, avioni ka pësuar dëmtime serioze dhe fati i tij mbetet i paqartë, me mundësinë që të jetë rrëzuar.
Në të njëjtën komunikatë thuhet se forcat iraniane kanë arritur të neutralizojnë gjithashtu një numër të madh dronësh të sofistikuar, duke e paraqitur këtë si dëshmi të përmirësimeve të fundit në sistemet e mbrojtjes ajrore.
Zëdhënësi i Bazës Qendrore “Khatamul-Anbija”, Ibrahim Zolfiqari, deklaroi se zhvillimet e fundit janë rezultat i investimeve në teknologji vendase dhe integrimit të sistemeve radarike dhe kundërajrore në një rrjet të unifikuar mbrojtës. Ai e cilësoi goditjen e një F-35 si një moment të rëndësishëm, duke pretenduar se është hera e parë që një avion i tillë goditet në mënyrë të suksesshme.
Nga ana tjetër, komandanti i forcave ajrore-hapësinore të Gardës së Revolucionit, gjeneral Seyed Majid Moosavi, reagoi në rrjetet sociale duke theksuar se kapacitetet vendase përbëjnë sfidën më të madhe për teknologjinë ushtarake amerikane.
Ndërkohë, zëdhënësi i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) ka konfirmuar se një avion F-35 është goditur gjatë një misioni në hapësirën ajrore iraniane, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi shkallën e dëmtimit.
Raportime mediatike, përfshirë CNN, sugjerojnë se avioni është detyruar të bëjë një ulje emergjente në një bazë amerikane në Lindjen e Mesme. Pretendimet e bëra nga pala iraniane nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd