Forcat e Armatosura të Iranit: Do të goditen të gjitha infrastrukturat që i përkasin Amerikës dhe Izraelit

Forcat e Armatosura të Iranit kanë deklaruar se do të godasin çdo infrastrukturë që, sipas tyre, i përket Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, duke paralajmëruar përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve në rajon.
Zëdhënësi i Bazës Qendrore “Khatamul-Anbija”, Ibrahim Zolfiqari, tha në një deklaratë të enjten se ushtria iraniane do të mbajë përgjegjësi të plotë për çdo veprim të tillë. “Siç kemi deklaruar më parë, forcat e armatosura të Iranit do të godasin të gjitha infrastrukturat që i përkasin Amerikës dhe Izraelit, dhe përgjegjësinë për këtë e marrin zyrtarisht”, u shpreh ai.
Në të njëjtën deklaratë, Zolfiqari denoncoi se Izraeli mund të jetë duke planifikuar sulme ndaj infrastrukturave energjetike në rajon, përfshirë objektiva si rafineritë e naftës. Ai tha se veprime të tilla do të synonin të fajësonin Iranin dhe të nxisnin përçarje mes vendeve të Lindjes së Mesme.
Zyrtari iranian shtoi gjithashtu se vendi ka zhvilluar kapacitete të reja në fushën e mbrojtjes ajrore, duke përfshirë sisteme radarike dhe kundërajrore të prodhuara brenda vendit. Sipas tij, këto sisteme janë integruar në një rrjet të unifikuar mbrojtës.
Ai tha se këto kapacitete kanë bërë të mundur rrëzimin e një avioni luftarak amerikan të gjeneratës së pestë F-35, duke e cilësuar si një rast të parë të tillë në botë. Këto pretendime nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Deklaratat vijnë në një kohë kur tensionet në rajon mbeten të larta dhe retorika mes palëve është përshkallëzuar ndjeshëm.
