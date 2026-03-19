Pentagoni kërkon 200 miliardë dollarë për të financuar luftën në Iran

Pentagoni ka kërkuar 200 miliardë dollarë fonde për luftën në Iran, sipas një zyrtari ushtarak dhe një zyrtari të administratës, një shumë e konsiderueshme që i shtohet kostove të një fushate tashmë përçarëse.
Kërkesa është dërguar në Shtëpinë e Bardhë, tha zyrtari ushtarak, e cila do ta shqyrtojë përpara se çdo kërkesë për fonde të paraqitet zyrtarisht në Kongres. Zyrtarët folën në kushte anonimiteti për të diskutuar propozimin. Kërkesa u raportua nga The Washington Post, citon noa.al.
“Natyrisht, duhen para për të eliminuar armiqtë,” tha Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth, kur u pyet për kërkesën gjatë një konference për shtyp të enjten e sotme, duke shtuar: “Sa i përket 200 miliardë dollarëve, mendoj se kjo shifër mund të ndryshojë.”
Në Capitol Hill, kjo shumë — pothuajse një e katërta e gjithë buxhetit vjetor të mbrojtjes së vendit — po ngre tashmë shqetësime tek disa republikanë të moderuar, të cilët do të jenë kyç për miratimin e fondeve.
“Është shumë më e lartë nga sa do ta kisha menduar, por nuk e di si është ndarë,” tha senatorja Susan Collins, republikane nga Maine dhe kryetare e Komitetit të Buxhetit, për gazetarët të mërkurën në mbrëmje. Shtëpia e Bardhë nuk ka paraqitur ende një kërkesë në Kongres, shtoi ajo.
Senatorja Lisa Murkowski, republikane nga Alaska dhe një votë vendimtare, tha se administrata Trump do të duhet të angazhohet më seriozisht me Kongresin për luftën përpara se një kërkesë e tillë të mund të miratohet.
“Nuk mund të vish këtu me një faturë dhe të thuash ‘paguaje këtë’ dhe të presësh bashkëpunim të madh në vazhdim,” u shpreh ajo.
Javën e kaluar, zyrtarë të Pentagonit u thanë ligjvënësve se gjashtë ditët e para të luftës kundër Iranit kishin kushtuar më shumë se 11.3 miliardë dollarë. Që atëherë, Presidenti Trump ka kërcënuar përshkallëzim të luftimeve dhe ka përmendur mundësinë e vendosjes së trupave amerikane në terren, ndërsa ka sugjeruar gjithashtu se fushata ushtarake mund të përfundojë së shpejti.
Nuk është ende e qartë sa kohë synon Pentagoni që të mbulojë kjo shumë prej 200 miliardë dollarësh apo cilat operacione do të përfshijë. Megjithatë, shifra sugjeron se ushtria amerikane po përgatitet për një angazhim të madh.
Në vitin 2014, Shërbimi i Kërkimeve të Kongresit llogariti se SHBA kishte shpenzuar 815 miliardë dollarë në kosto direkte për luftën në Irak gjatë 13 viteve. Një raport i fundit nga Council on Foreign Relations, i bazuar në të dhëna zyrtare, tregoi se SHBA kishte dedikuar 188 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit rus në vitin 2022.
Fondet për këto luftëra nuk janë miratuar si një shumë e vetme, por janë dhënë në disa cikle buxhetore pas debateve të gjata dhe shpesh të ashpra për kostot në rritje.
Në Capitol Hill, ligjvënësit kanë kaluar javë duke debatuar për arsyeshmërinë dhe ligjshmërinë e luftës në Iran, me pothuajse të gjithë demokratët që mbështesin kufizimin e përfshirjes ushtarake të SHBA-së dhe pothuajse të gjithë republikanët që mbështesin vazhdimin e saj.
Megjithatë, një kërkesë për 200 miliardë dollarë mund të ndryshojë balancën.
Shtëpia e Bardhë paraqet shpesh kërkesa financimi në Kongres, i cili më pas vendos se cilat të miratojë. Ligjvënësit shpesh kanë ulur ose rritur buxhetet kur nuk bien dakord me objektivat e administratës ose kur nuk arrijnë të sigurojnë votat e nevojshme.
Demokratët reaguan me zemërim ndaj lajmit për këtë kërkesë.
“Donald Trump dhe republikanët miratuan shkurtimet më të mëdha në histori për Medicaid dhe SNAP sepse vendi ‘nuk mund t’i përballonte’,” shkroi në rrjetet sociale përfaqësuesi Donald S. Beyer Jr. “Tani administrata Trump po kërkon 200 miliardë dollarë për një luftë të paligjshme dhe të planifikuar keq kundër Iranit. Absolutisht jo.”
“Janë para që nuk i kemi,” tha senatori John Hickenlooper, duke shtuar: “Me këtë shumë mund të financojmë arsimin parashkollor universal, kujdes shëndetësor për të gjithë dhe vakte falas për çdo fëmijë.”
Brenda Partisë Republikane, një faturë kaq e madhe mund të rrisë tensionet mes mbështetësve të fortë të mbrojtjes dhe atyre që janë kundër shpenzimeve të larta, shumë prej të cilëve kanë kundërshtuar më parë shpenzime të mëdha për luftëra jashtë vendit.
Nuk është e qartë nëse republikanët që kundërshtonin ndërhyrje të tilla gjatë administratës së Joe Biden do të mbështesin një fushatë të nisur nga Trump.
As lideri i shumicës në Senat, John Thune, dhe as kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, nuk u angazhuan për miratimin e kërkesës, por shprehën mbështetje për fonde shtesë për luftën.
“Jam i sigurt që nuk është një shifër e rastësishme, do ta shqyrtojmë,” tha Johnson. “Është një kohë e rrezikshme dhe duhet të financojmë mbrojtjen.”
“Operacionet në Iran kushtojnë para dhe duhet ta pranojmë këtë,” tha Thune.
Kërkesa është në linjë me planet e Trump për të rritur ndjeshëm shpenzimet ushtarake në 1.5 trilion dollarë në vitin fiskal të ardhshëm.
