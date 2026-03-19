Ulet akciza për naftën, ngrihet sërish Bordi i Transparencës për karburantet

Qeveria ka vendosur të ulë me 20 për qind akcizën që rëndon në çmimin për litër të karburantit, nafta dhe benzina.
Ministrja e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, njoftoi sonte vonë në mbrëmje se është vendosur që akciza, aktualisht 39.6 lekë, të ulet në 31.68 lekë.
Kjo do të thotë se nafta dhe benzina do të duhet të ulen me 8 lekë.
Sot nafta arriti çmimin 214 lekë për litër duke pësuar gati 20 lekë rritje për litër.
Delvina Ibrahimaj njoftoi gjithashtu se është vendosur të ringrihet Bordi i Transparencës për të mbajtur nën kontroll rritjen e shfrenuar të çmimeve.
