SHBA dhe Greqia investojnë 1 miliard euro në minierat e Bilishtit

Tiranë, 19 mars 2026
Grupi grek AKTOR ka hyrë në sektorin minerar shqiptar përmes një marrëveshjeje strategjike me Fondacioni BNI, duke synuar shfrytëzimin e nikelit dhe kobaltit në rajonin e Bilishtit. Projekti parashikon krijimin e një kompanie të përbashkët, ku AKTOR zotëron 51% dhe BNI 49%, me një investim që mund të arrijë 1 miliard euro, kryesisht me fonde amerikane.
Zona e Bilishtit vlerësohet për mbi 500 mijë ton nikel dhe 25 mijë ton kobalt, duke e bërë një nga rezervat më të mëdha në Evropë. Projekti përfshin ndërtimin e impianteve për përpunimin e mineralit dhe synon të vendosë Shqipërinë si një hallkë të rëndësishme të zinxhirit perëndimor të furnizimit për bateritë elektrike.
Sipas mediave greke, investimi mund të lidhet me vizitën e ambasadores amerikane në Athinë, Kimberly Guilfoyle, e cila u takua me kryeministrin Edi Rama dhe drejtuesin e AKTOR, Alexandros Exarchos.
Për shkak të vendndodhjes dhe lartësisë së depozitave minerare, Bilishti ofron avantazhe të mëdha për shfrytëzimin nëpërmjet minierave të hapura, duke ulur kostot operative. Nikeli dhe kobalti konsiderohen metale strategjike për prodhimin e baterive elektrike, duke i dhënë projektit një vlerë të lartë gjeopolitike dhe sigurie për tregjet perëndimore.
Ministritë dhe institucionet përkatëse do të ndjekin zbatimin e projektit, ndërsa fondet amerikane pritet të mbështesin të gjitha fazat e zhvillimit të investimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd