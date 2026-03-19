Ndërron jetë Umberto Bossi, themeluesi i Lega Nord

Romë, 19 mars 2026
Umberto Bossi, themeluesi i Lega Nord, ka ndërruar jetë në moshën 84-vjeçare, duke shënuar fundin e një epoke për partinë dhe për debatet mbi autonominë e veriut të Italisë.
Bossi ishte një figurë karizmatike dhe shpesh e diskutueshme në politikën italiane, i njohur për retorikën e tij mbi federalizmin dhe përpjekjet për të forcuar identitetin rajonal. Ai themeloi Lega Nord në fund të viteve ’80 dhe e shndërroi atë në një forcë politike të rëndësishme, që ndikoi thelbësisht në jetën politike të vendit për dekada.
Gjatë karrierës së tij, Bossi ka mbajtur poste si deputet, senator dhe ministër për Reformën Institucionale në qeveritë e Silvio Berlusconi, duke promovuar idenë e federalizmit dhe ndryshimet kushtetuese.
