Lufta në Lindjen e Mesme/ Shqipëria heq vizat për turistët nga Arabia Saudite dhe Katari deri në fund të 2026

Tiranë, 19 mars 2026
Qeveria shqiptare ka vendosur të lejojë hyrjen pa viza për turistët nga Arabia Saudite dhe Katari deri më 31 dhjetor 2026.
Vendimi, i propozuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme, synon të rrisë fluksin turistik nga vendet e Gjirit Persik gjatë sezonit veror dhe festave të fundvitit.
Shtetasit e këtyre vendeve mund të hyjnë në Shqipëri vetëm me pasaportë, pa nevojën e vizës, nga 15 prilli deri më 31 dhjetor 2026. Ministritë e përfshira do të koordinojnë me pikat kufitare për të garantuar një proces të rregullt dhe të sigurt.
Akti hyn në fuqi menjëherë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe do të bëhet pjesë e rregullores për hyrjen dhe qëndrimin e të huajve në Shqipëri.
