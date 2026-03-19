Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ervin Salianji konfirmon kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike
Transmetuar më 19-03-2026, 21:19

Tiranë, 19 mars 2026

Ish-deputeti i Partia Demokratike e Shqipërisë, Ervin Salianji, ka konfirmuar se do të kandidojë për kryetar të partisë në zgjedhjet e 23 majit.

Në një intervistë për emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, Salianji u shpreh se nuk merr seriozisht deklaratat e Flamur Noka, i cili e quajti “vetë-përjashtuar” nga partia, duke shtuar se si anëtar i kryesisë ka të drejtë të kandidojë normalisht.

Salianji theksoi se procesi i zgjedhjeve brenda PD nuk është përcaktuar ende qartë, por vota e anëtarëve do të përcaktojë rezultatin. Ai shtoi se mbështetja e shumicës përcaktohet nga vota dhe jo nga deklaratat politike të individëve brenda partisë.

“Do të jem në garë për kryetar të PD më 23 maj. Jam anëtar i kryesisë dhe nuk ka asnjë individ që mund të më ndalojë,” tha Salianji.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...