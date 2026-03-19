Ervin Salianji konfirmon kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike

Tiranë, 19 mars 2026
Ish-deputeti i Partia Demokratike e Shqipërisë, Ervin Salianji, ka konfirmuar se do të kandidojë për kryetar të partisë në zgjedhjet e 23 majit.
Në një intervistë për emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, Salianji u shpreh se nuk merr seriozisht deklaratat e Flamur Noka, i cili e quajti “vetë-përjashtuar” nga partia, duke shtuar se si anëtar i kryesisë ka të drejtë të kandidojë normalisht.
Salianji theksoi se procesi i zgjedhjeve brenda PD nuk është përcaktuar ende qartë, por vota e anëtarëve do të përcaktojë rezultatin. Ai shtoi se mbështetja e shumicës përcaktohet nga vota dhe jo nga deklaratat politike të individëve brenda partisë.
“Do të jem në garë për kryetar të PD më 23 maj. Jam anëtar i kryesisë dhe nuk ka asnjë individ që mund të më ndalojë,” tha Salianji.
