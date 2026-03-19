Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjesti reagon pas lirimit nga paraburgimi: “E pranoj gabimin, jam penduar”
Transmetuar më 19-03-2026, 21:18

Prishtinë, 19 mars 2026

Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, ka reaguar për herë të parë pas lirimit nga paraburgimi, duke pranuar gabimet e tij dhe shprehur pendesë. Ai theksoi se kjo periudhë ka qenë e vështirë, por se nuk do të ndalë karrierën e tij muzikore.

Në një postim në rrjetet sociale, Gjesti tha se veprimet e tij kanë qenë të gabuara dhe kërkoi falje për shqetësimet e shkaktuara. Ai falënderoi avokatët e tij, Burimi Azemi dhe Artan Serkini, për përkrahjen dhe profesionalizmin gjatë procesit.

Gjesti njoftoi gjithashtu nisjen e procedurave ligjore ndaj kompanisë Onima për keqtrajtimet, borxhet dhe dëmet e shkaktuara ndër vite. Ai premtoi se gjatë kohës së gjyqeve do të vazhdojë të publikojë këngët e tij në TikTok dhe Instagram, duke siguruar fansat se muzika nuk mund të ndalet.

“Faleminderit për mbështetjen. Drejtësia ka me fitu, si gjithmonë,” përfundoi ai.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...