Gjesti reagon pas lirimit nga paraburgimi: “E pranoj gabimin, jam penduar”

Prishtinë, 19 mars 2026
Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, ka reaguar për herë të parë pas lirimit nga paraburgimi, duke pranuar gabimet e tij dhe shprehur pendesë. Ai theksoi se kjo periudhë ka qenë e vështirë, por se nuk do të ndalë karrierën e tij muzikore.
Në një postim në rrjetet sociale, Gjesti tha se veprimet e tij kanë qenë të gabuara dhe kërkoi falje për shqetësimet e shkaktuara. Ai falënderoi avokatët e tij, Burimi Azemi dhe Artan Serkini, për përkrahjen dhe profesionalizmin gjatë procesit.
Gjesti njoftoi gjithashtu nisjen e procedurave ligjore ndaj kompanisë Onima për keqtrajtimet, borxhet dhe dëmet e shkaktuara ndër vite. Ai premtoi se gjatë kohës së gjyqeve do të vazhdojë të publikojë këngët e tij në TikTok dhe Instagram, duke siguruar fansat se muzika nuk mund të ndalet.
“Faleminderit për mbështetjen. Drejtësia ka me fitu, si gjithmonë,” përfundoi ai.
