Aksident në aksin Librazhd–Elbasan, përmbyset automjeti në tunelin e Murrashit – disa të lënduar

ELBASAN – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në aksin kombëtar Librazhd–Elbasan, në zonën e tunelit të Murrashit, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe është përmbysur.
Sipas informacioneve paraprake, mjeti ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes, duke përfunduar jashtë korsisë dhe duke u përmbysur plotësisht. Si pasojë e aksidentit, disa persona kanë mbetur të lënduar.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë dy autoambulanca, të cilat po u ofrojnë ndihmën e parë të plagosurve dhe po i transportojnë drejt spitalit për trajtim të mëtejshëm mjekësor.
Dyshimet e para lidhen me shpejtësinë e lartë si shkak të aksidentit, çka mund të ketë bërë që drejtuesi i mjetit të humbasë kontrollin mbi timon.
Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa pritet konfirmimi zyrtar për numrin dhe gjendjen shëndetësore të të lënduarve.
