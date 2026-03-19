Gjykata Kushtetuese kalon për shqyrtim kërkesën e Partisë Demokratike për Avokatin e Popullit
Transmetuar më 19-03-2026, 19:04

Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë ka vendosur këtë të enjte kalimin për shqyrtim në seancë plenare të kërkesës së opozitës, lidhur me procedurën e zgjedhjes së Avokatit të Popullit dhe kushtetutshmërinë e vendimit të Kuvendi i Shqipërisë.

Sipas vendimit të publikuar, çështja përfshin verifikimin e kushteve të zgjedhshmërisë dhe papajtueshmërive në ushtrimin e detyrës së Avokatit të Popullit, përfshirë edhe procedurën e zgjedhjes së Endri Shabani në këtë funksion.

Gjykata do të shqyrtojë gjithashtu kërkesën për shfuqizimin e vendimit nr. 111, datë 11.12.2025, “Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit”, si dhe pezullimin e tij deri në dhënien e një vendimi përfundimtar.

Endri Shabani u zgjodh në këtë detyrë në dhjetor të vitit të kaluar vetëm me votat e mazhorancës. Në janar, Partia Demokratike e Shqipërisë iu drejtua Gjykatës Kushtetuese, duke kundërshtuar procedurën e ndjekur për zgjedhjen e tij.

