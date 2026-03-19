Mossad: Xhamitë në Iran po përdoren si depo armësh dhe baza ushtarake
Transmetuar më 19-03-2026, 18:23

Shërbimi sekret izraelit, Mossad, ka akuzuar regjimin iranian se po përdor xhamitë si depo armësh dhe baza ushtarake.

Në një postim në platformën X, Mossad i cilëson këto veprime si shkelje të vendeve të shenjta dhe i përshkruan ato si një përballje mes së mirës dhe së keqes.

Më tej, ky shërbim i ka bërë thirrje popullit iranian që të ndihmojë në ekspozimin e këtyre veprimeve dhe të nxjerrë në pah natyrën e regjimit.

Sipas deklaratës, kjo paraqitet si një përpjekje për të treguar ndikimin negativ të këtyre praktikave si brenda, ashtu edhe jashtë Iranit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

