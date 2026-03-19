Mossad: Xhamitë në Iran po përdoren si depo armësh dhe baza ushtarake

Shërbimi sekret izraelit, Mossad, ka akuzuar regjimin iranian se po përdor xhamitë si depo armësh dhe baza ushtarake.
Në një postim në platformën X, Mossad i cilëson këto veprime si shkelje të vendeve të shenjta dhe i përshkruan ato si një përballje mes së mirës dhe së keqes.
Më tej, ky shërbim i ka bërë thirrje popullit iranian që të ndihmojë në ekspozimin e këtyre veprimeve dhe të nxjerrë në pah natyrën e regjimit.
Sipas deklaratës, kjo paraqitet si një përpjekje për të treguar ndikimin negativ të këtyre praktikave si brenda, ashtu edhe jashtë Iranit.
