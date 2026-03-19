Iu kapën 4 mijë rrënjë kanabis në magazinë, Drejtoria e Burgjeve pezullon nga detyra drejtorin e burgut Rrogozhinë

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka pezulluar nga detyra drejtorin e Burgut të Rrogozhinë, Bilal Hasa, pasi në banesën e tij u zbuluan rreth 4,000 rrënjë kanabis.
Përmes një njoftimi zyrtar, Drejtoria thekson se distancohet nga çdo veprim që shkel ligjin dhe mbështet plotësisht hetimin e plotë dhe transparent të ngjarjes nga organet kompetente.
Njoftimi i Drejtorisë së Burgjeve:
“Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është vënë në dijeni nga mediat lidhur me rastin e drejtorit të IEVP Rrogozhinë, Bilal Hasa. Në vijim të informacionit të marrë, janë ndërmarrë masa administrative të menjëhershme për pezullimin e tij nga detyra, deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Drejtoria distancohet nga çdo veprim që bie ndesh me ligjin dhe mbështet hetimin e plotë dhe transparent të rastit.”
Hetimet për këtë ngjarje vijojnë nga autoritetet kompetente, ndërsa Bilal Hasa do të qëndrojë i pezulluar deri në përfundimin e procedurave.
