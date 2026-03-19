Policia zbulon 3000 rrënjë kanabis në shtëpi bari në Peqin në pronësi të drejtorit të burgut të Rrogozhinës

Një ambient i përshtatur për kultivimin e lëndëve narkotike është zbuluar nga policia e Elbasan në Peqin.
Burimet bëjnë me dije se prona është në pronësi të drejtorit të burgut të Rrogozhinë, Bilal Hasa, i cili është shpallur në kërkim nga autoritetet.
Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar mbi 3000 rrënjë kanabis, të kultivuara në ambientin e përshtatur për prodhimin e bimëve narkotike. Hetimet vazhdojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit dhe identifikimin e çdo personi të përfshirë në këtë rrjet të paligjshëm.
