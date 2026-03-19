Shqipëria reagon ndaj stërvitjeve ushtarake të Serbisë pranë kufirit me Kosovën

Stërvitjet ushtarake të Serbisë në afërsi të kufirit me Kosovën, si dhe deklaratat e fundit të presidentit serb, Aleksandër Vuçiç, lidhur me një aleancë ushtarake mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, kanë rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë në rajon.
Në një prononcim për mediat, ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, deklaroi se politika e sigurisë e vendit është plotësisht e harmonizuar me NATO dhe se nuk ka arsye për shqetësim në opinionin publik.
“Republika e Shqipërisë e ka të gjithë politikën e saj të sigurisë në përputhje të plotë me NATO-n, aleancën më të fuqishme ushtarake në botë”, u shpreh ai.
Ministri theksoi se doktrina dhe përgatitja ushtarake e Shqipërisë zhvillohen në koordinim të ngushtë me aleancën dhe partnerët ndërkombëtarë.
“Qytetarët shqiptarë duhet të jenë të sigurt se çdo veprim ndërmerret në koordinim të plotë me NATO-n”, shtoi ai.
Sa i përket situatës në Kosovë, Nufi vuri në dukje rolin e KFOR si një garanci kyçe për sigurinë në vend.
“Për sa kohë në Kosovë vepron një forcë e mandatuar si KFOR-i, në përputhje me rezolutat e Kombet e Bashkuara, siguria mbetet e garantuar”, deklaroi ai.
Në përfundim, ministri i Mbrojtjes theksoi se shqetësimet e krijuara në publik apo në media nuk ndryshojnë qasjen e Shqipërisë, e cila mbetet e fokusuar në përmbushjen e detyrimeve ndaj NATO-s dhe në forcimin e bashkëpunimit me aleatët ndërkombëtarë.
