Hekurudha Kinë-Evropë, një shtysë e re për një ekonomi botërore të hapur

Hekurudha Kinë–Evropë po ndryshon tregtinë globale, shifrat e fundit janë befasuese. Transport më i shpejtë dhe më i lirë, si po e transformon tregtinë, hekurudha që lidhen dy kontinentet më të rëndësishme në botë
Në dy muajt e parë të vitit 2026, Hekurudha Kinë-Evropë realizoi 3501 shërbime dhe trajtoi 352 mijë TEU mallra, duke shënuar rritje përkatësisht prej 32% dhe 25% krahasuar me një vit më parë.
Një sondazh i kryer nga CGTN midis përdoruesve globalë të rrjetit, tregon se 88.8% e të anketuarve besojnë se hekurudha Kinë-Evropë dëshmon vendosmërinë e fortë të Kinës për të avancuar hapjen e nivelit të lartë, si dhe për të promovuar një ekonomi botërore të hapur.
Si një urë vendimtare për shkëmbimet ekonomike dhe tregtare midis Azisë dhe Evropës, Hekurudha Kinë-Evropë ofron një kohë transporti afërsisht një të tretën e asaj të transportit detar, si dhe një kosto afërsisht një të pestën e asaj të transportit ajror. Në sondazh, 91.2% e të anketuarve besojnë se hekurudha Kinë-Evropë ka rritur efikasitetin e logjistikës ndërkombëtare dhe ka ulur koston e tregtisë ndërkombëtare. 91.8% e të anketuarve thonë se hekurudha Kinë-Evropë ka krijuar një platformë të re për bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar Kinë-Evropë. 82.7% e të anketuarve besojnë se hekurudha Kinë-Evropë vazhdon të injektojë shtysë të qëndrueshme në rimëkëmbjen ekonomike globale.
Deri në dhjetor 2025, hekurudha Kinë-Evropë kishte lidhur 128 qytete në Kinë, kishte kaluar nëpër më shumë se 100 qytete në 11 vende dhe rajone aziatike dhe kishte arritur në 232 qytete në 26 vende evropiane. Në sondazh, 84.9% e të anketuarve besojnë se hekurudha Kinë-Evropë ka forcuar lidhjen midis Kinës dhe vendeve euroaziatike në fusha të ndryshme. 87.4% e të anketuarve besojnë se hekurudha Kinë-Evropë ka nxitur përmirësimin e infrastrukturës në vendet përgjatë rrugës, si dhe ka ofruar më shumë mundësi punësimi.
Ky vit shënon fillimin e periudhës së Planit të 15-të Pesëvjeçar të Kinës, ndaj 93.7% e të anketuarve besojnë se hekurudha Kinë-Evropë do të çlirojë më tej avantazhet e tregut të madh të Kinës, si dhe potencialin zhvillimor të ekonomisë së dytë më të madhe në botë.
Në mes të rritjes së unilateralizmit dhe proteksionizmit, rendi dhe rregullat e tregtisë ndërkombëtare janë goditur rëndë. Në sondazh, 85.5% e të anketuarve theksojnë se funksionimi i qëndrueshëm i hekurudhës Kinë-Evropë, përfaqëson një angazhim të palëkundur për të mbajtur dhe mbrojtur rregullat dhe rendin aktual të tregtisë ndërkombëtare.
Për më tepër, 89.5% e të anketuarve u bëjnë thirrje vendeve përgjatë rrugës, të mbrojnë së bashku funksionimin dhe sigurinë e qetë të hekurudhës Kinë-Evropë dhe të kundërshtojnë unilateralizmin dhe proteksionizmin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd