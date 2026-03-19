Gjesti lirohet nga burgu
Transmetuar më 19-03-2026, 15:46

Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur me nofkën “Gjesti”, është liruar nga paraburgimi vetëm një javë pas arrestimit të tij në Prishtina, raportojnë mediat.

Ai ishte ndaluar fillimisht nën dyshimin për “armëmbajtje pa leje” dhe, pas intervistimit nga autoritetet, ishte dërguar në mbajtje për 48 orë. Më pas, me kërkesë të Prokurorisë, Gjykata Themelore në Prishtinë kishte vendosur masën e paraburgimit prej një muaji ndaj tij.

Sipas dyshimeve, Kelmendi akuzohej për disa vepra penale, përfshirë “Kanosje”, “Asgjësim apo dëmtim të pasurisë” si dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Megjithatë, pas një jave qëndrimi në paraburgim, masa e sigurisë ndaj tij është ndryshuar, duke i mundësuar lirimin dhe vijimin e procedurës në gjendje të lirë.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

