Nafta vetëm rritet! Ja sa shkoi sot?

Gjatë ditës së sotme është vërejtur një rritje e ndjeshme e çmimit të naftës në tregun vendas, me një shtim prej rreth 10–14 lekësh për litër. Në disa pika të tregtimit, çmimi ka arritur në nivelin 210–214 lekë për litër, duke reflektuar drejtpërdrejt zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të energjisë.
Kjo rritje lidhet ngushtë me luhatjet e fundit në bursat globale, ku çmimi i naftës dhe gazit ka pësuar një rritje të konsiderueshme, duke u luhatur në intervalin 115–199 dollarë për fuçi. Faktor kryesor mbetet përshkallëzimi i tensioneve në Lindjen e Mesme, veçanërisht sulmet ndaj infrastrukturës energjetike strategjike, të cilat kanë shtuar pasiguritë për furnizimin global.
Në këtë kuadër, raportimet ndërkombëtare tregojnë se sulmet me raketa kanë dëmtuar objekte kyçe të eksportit të gazit të lëngshëm (LNG), duke ndikuar në zinxhirin e furnizimit energjetik. Këto zhvillime vijnë në një klimë të tensionuar gjeopolitike, ku janë përfshirë disa aktorë rajonalë në Lindjen e Mesme, duke rritur ndjeshëm rrezikun për ndërprerje të furnizimit.
Në tregjet ndërkombëtare, nafta e tipit Brent për dorëzim në muajin maj ka shënuar rritje të ndjeshme, ndërsa edhe nafta amerikane West Texas Intermediate (WTI) ka ndjekur një trend në rritje. Paralelisht, çmimet e gazit natyror kanë pësuar gjithashtu rritje të konsiderueshme, si në tregun europian ashtu edhe në atë amerikan.
Ndikimi i këtyre zhvillimeve është reflektuar menjëherë në tregun vendas, ku çmimi i naftës ka pësuar një rritje të shpejtë krahasuar me fundin e muajit shkurt, kur tregtohej në nivelet 170–175 lekë për litër.
Sipas operatorëve të tregut, një ndër faktorët që ndikon në këtë rritje është mekanizmi i përllogaritjes së taksave, të cilat aplikohen mbi bazën e çmimit të referencës (Platts) në momentin e hedhjes së produktit në treg. Aktualisht, niveli i taksave mbi karburantet përbën një pjesë të konsiderueshme të çmimit final, duke kaluar mbi 100 lekë për litër.
Në këtë kontekst, përfaqësues të sektorit të hidrokarbureve kanë propozuar rishikimin e politikave fiskale, konkretisht heqjen e taksës së qarkullimit, si një masë që do të mund të ulte çmimin e karburanteve me rreth 30 lekë për litër. Megjithatë, deri më tani, autoritetet qeveritare kanë mbajtur një qëndrim kundërshtues ndaj kësaj kërkese.
Në përfundim, zhvillimet aktuale dëshmojnë për ndërlidhjen e fortë midis tregjeve globale energjetike dhe atij vendas, duke theksuar ndjeshmërinë e çmimeve të karburanteve ndaj faktorëve gjeopolitikë dhe politikave fiskale kombëtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd