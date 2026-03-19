Nis një program i ri në QSUNT për trajtimin e miopisë tek fëmijët

Prindërve të interesuar u bëhet thirrje të paraqiten nga sot për disa ditë që fëmijët e tyre të marrin pjesë në provën klinike. Ja për çfarë bëhet fjalë
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka njoftuar nisjen e një prove klinike në QSUNT, e cila synon trajtimin e miopisë tek fëmijët përmes përdorimit të pikave të atropinës me përqendrim të ulët.
Sipas njoftimit zyrtar, studimi po zhvillohet në Shërbimin e Pediatrisë së Specialiteteve dhe ka si qëllim ngadalësimin e progresit të miopisë. Kjo nismë synon të ofrojë një mundësi të re për kontrollin e rritjes së numrit të syve dhe për parandalimin e komplikacioneve në të ardhmen.
Në këtë provë klinike mund të përfshihen fëmijë të moshës nga 3 deri në 18 vjeç që vuajnë nga miopia progresive. Ministria u ka bërë thirrje prindërve të interesuar që të paraqiten pranë QSUNT deri më 31 mars 2026, për të përfituar nga kjo iniciativë dhe për të marrë medikamentin në kuadër të studimit.
“Në Shërbimin e Pediatrisë së Specialiteteve pranë QSUNT po zhvillohet një provë klinike me pika atropine me përqendrim të ulët për të ngadalësuar progresin e miopisë – një mundësi për të kontrolluar rritjen e numrit dhe për të parandaluar komplikacionet në të ardhmen.
Fëmijët 3–18 vjeç me miopi progresive mund të paraqiten deri më 31 mars 2026 për marrjen e medikamentit”, njofton ministria.
Çfarë është miopia progresive
Miopia progresive tek fëmijët është një gjendje ku shikimi i largët përkeqësohet gradualisht me kalimin e kohës.
Pra, fëmija sheh mirë afër (libra, telefon, tablet), por objektet larg (dërrasa në klasë, tabela, fytyra) duken të paqarta — dhe kjo përkeqësohet vit pas viti.
Si ndodh?
Syri zgjatet më shumë se normalja
Drita fokusohet para retinës (jo mbi të)
Kjo bën që pamja në distancë të jetë e turbullt
Pse quhet “progresive”?
Sepse:
Numri i syve rritet me kalimin e kohës (p.sh. nga -1 në -2, -3, etj.)
Përkeqësimi ndodh zakonisht gjatë rritjes së fëmijës
Shenjat kryesore
Fëmija afrohet shumë pranë ekranit ose librit
Nuk sheh mirë dërrasën në shkollë
Mbyll sytë (çupëlon sytë) për të parë më qartë
Ankohet për dhimbje koke ose lodhje sysh
Pse është e rëndësishme?
Nëse përparon shumë, mund të rrisë rrezikun për probleme serioze në të ardhmen si:
dëmtim i retinës
glaukoma
probleme të tjera të shikimit
Si trajtohet / kontrollohet?
Syze ose lente kontakti
Pika atropine me dozë të ulët (si në provën klinike që noa.al ju përmendi më lart)
Kufizim i kohës në ekrane
Më shumë kohë jashtë në dritë natyrale
Qëllimi nuk është vetëm korrigjimi i shikimit, por ngadalësimi i përkeqësimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik.
