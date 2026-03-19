Përmbytjet e janarit shkaktuan rreth 6 milionë euro dëme në Kosovë

KOSOVË – Përmbytjet e shkaktuara nga reshjet intensive gjatë muajit janar kanë sjellë dëme të konsiderueshme ekonomike në Kosovë, të vlerësuara në rreth 6 milionë euro.
Lajmi është bërë i ditur nga Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacioni i Komunave të Kosovës, i cili ka theksuar se vlerësimet paraprake bazohen në të dhënat e raportuara nga komunat e prekura.
Reshjet e dendura dhe të vazhdueshme për disa ditë shkaktuan përmbytje në pjesën më të madhe të territorit, duke dëmtuar prona private, biznese dhe infrastrukturë publike, si dhe duke detyruar shumë banorë të largohen nga banesat e tyre.
Sipas të dhënave zyrtare, komuna më e prekur është Gjakovë, me rreth 2.7 milionë euro dëme, e ndjekur nga Drenas me mbi 1.5 milionë euro. Ndërkohë, në Pejë, Rahovec dhe Mitrovicë dëmet vlerësohen në rreth 800 mijë euro secila.
Po ashtu, në Klinë dëmet kapin vlerën mbi 650 mijë euro, ndërsa në Malishevë rreth 540 mijë euro. Për komunat si Skenderaj, Istog dhe Fushë Kosovë, vlerësimet përfundimtare ende nuk janë përmbyllur.
Asociacioni i Komunave të Kosovës i ka bërë thirrje institucioneve qendrore për kompensim të menjëhershëm të dëmeve. Sipas Ibrahimit, komunat nuk kanë kapacitet financiar për të përballuar të vetme pasojat e përmbytjeve, duke paralajmëruar se mungesa e mbështetjes mund të ndikojë në realizimin e projekteve dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët.
Ndërkohë, Zyra e Kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ende një qëndrim zyrtar lidhur me vlerën e dëmeve apo afatet e kompensimit.
Ekspertët theksojnë se përmbytjet në Kosovë janë një fenomen i përsëritur, i lidhur jo vetëm me reshjet intensive, por edhe me keqmenaxhimin e lumenjve, ndërhyrjet e pakontrolluara dhe mungesën e masave parandaluese afatgjata.
Kujtohet se edhe në vitin 2023 vendi u përball me përmbytje të mëdha, të cilat, sipas raporteve zyrtare, shkaktuan miliona euro dëme në familje dhe ekonomi.
