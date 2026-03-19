IEVP Korçë i shpreh ngushëllimet familjes së efektivit që humbi jetën në aksident
Transmetuar më 19-03-2026, 13:30

KORÇË – Një punonjës i IEVP Korçë ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur në aksin Korçë–Maliq.

Viktima është Krenar Çekiçi, 45 vjeç, i cili ndërroi jetë një ditë më parë në ambientet e spitalit, pas plagëve të marra në aksidentin e rëndë ku u përfshinë dy automjete.

Ngjarja ka ndodhur në aksin rrugor Korçë–Maliq, ku mjetet janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar pasoja fatale për 45-vjeçarin.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale, IEVP Korçë ka shprehur dhimbjen për ndarjen nga jeta të punonjësit të saj, duke i përcjellë ngushëllimet familjes, të afërmve dhe miqve.

“Në këto momente të vështira, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve dhe miqve të tij. Kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë i respektuar në institucionin tonë. U prehtë në paqe”, thuhet në reagimin zyrtar.

