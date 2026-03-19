Aksident zinxhir në Vlorë, përplasen gjashtë automjete

VLORË – Një aksident zinxhir është regjistruar mesditën e sotme në qytetin e Vlorës, ku janë përfshirë gjashtë automjete.
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka nisur pasi një automjet tip “Peugeot” i ka prerë rrugën një mjeti tip “Volkswagen”, duke shkaktuar përplasjen fillestare. Si pasojë, në aksident janë përfshirë edhe disa automjete të tjera që ndodheshin në lëvizje në të njëjtin segment rrugor.
Fatmirësisht, nga ky aksident nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme.
Përplasja ka shkaktuar gjithashtu vështirësi në qarkullimin rrugor dhe trafik të rënduar në zonë për një periudhë kohe. Shërbimet e Policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, duke ndërhyrë për normalizimin e trafikut dhe për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.
