Pedagogët e Universitetit të Arteve denoncojnë shkelje institucionale: Rrezikohet statusi dhe funksionimi i institucionit

TIRANË – Pedagogët e Universiteti i Arteve kanë ngritur shqetësime serioze mbi moszbatimin e vendimeve të Senati Akademik, duke paralajmëruar se situata aktuale mund të cenojë jo vetëm statusin e tyre profesional, por edhe funksionimin normal të institucionit.
Në një konferencë për shtyp, përfaqësues të stafit akademik deklaruan se vendimet për promovimin e pedagogëve, të miratuara në vitin 2024, nuk janë zbatuar plotësisht, veçanërisht në aspektin financiar dhe administrativ. Sipas tyre, kjo ka bërë që pedagogët e promovuar të vazhdojnë të trajtohen sipas statusit të mëparshëm, duke krijuar pasiguri juridike dhe institucionale.
Pedagogët theksuan gjithashtu se institucioni ka ndërmarrë hapa për t’i detyruar ata të ndjekin studimet e ciklit të tretë (doktoraturë), shpesh me kosto të larta financiare dhe në programe që nuk përputhen me profilin artistik. Kjo, sipas tyre, ka krijuar një situatë kontradiktore: nga njëra anë njihen tituj akademikë mbi bazën e praktikës artistike, ndërsa nga ana tjetër kërkohet përmbushja e kritereve të një modeli tradicional akademik.
Ata rikujtuan se në vitin 2021, me vendim të Këshillit të Ministrave, Universiteti i Arteve fitoi një status të veçantë si institucion i arsimit të lartë me profil artistik, çka duhet të reflektohet edhe në politikat e zhvillimit akademik dhe në kriteret e promovimit.
Sipas deklaratës së përfaqësisë së asamblesë së stafit akademik, moszbatimi i vendimeve të Senatit Akademik përbën një precedent problematik për funksionimin e brendshëm të universitetit, duke vënë në pikëpyetje koherencën e vendimmarrjes dhe sigurinë juridike të akteve akademike.
Pedagogët bëjnë të ditur se i janë drejtuar zyrtarisht rektoratit për një sqarim të plotë mbi situatën, ndërsa paralajmërojnë se, në mungesë të një përgjigjeje konkrete, do të shqyrtojnë të gjitha mjetet ligjore dhe institucionale për të garantuar respektimin e të drejtave të tyre dhe të vendimeve akademike.
Në përfundim, ata theksojnë se transparenca, respektimi i akteve akademike dhe siguria juridike janë parime themelore që nuk mund të cenohen në një institucion të arsimit të lartë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd