Shuhet në moshë të re gazetari Namir Lapardhaja

Gazetari dhe publicisti i njohur, Namir Lapardhaja, është ndarë nga jeta në moshën 40-vjeçare në Gjermani, në orët e para të mëngjesit.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një trombozë në zemër.
Lajmi është konfirmuar nga familjarët e tij, të cilët kanë bërë me dije se ndryshe nga herët e tjera, ai nuk po përgjigjej në telefon ndaj thirrjeve të kolegëve dhe të afërmve, duke ngritur shqetësim.
Vetëm pak ditë më parë, më 5 mars, Lapardhaja kishte festuar ditëlindjen e tij.
I njohur për angazhimin qytetar, analizat dhe qëndrimet e tij publike, ai ishte një zë i spikatur në media si publicist dhe kritik letrar.
Namir Lapardhaja është autor i disa librave, eseve dhe një numri të madh artikujsh, të cilët përbëjnë një trashëgimi të rëndësishme kulturore dhe intelektuale për shoqërinë dhe për familjen e tij.
Në webin e tij ai ka publikuar shkrime ku më i fundit është ky që lexoni më poshtë:
Të krahasosh të pakrahasueshmen!
Nga Namir Lapardhaja
Edi Rama paska thënë se Gjermania është bërë e vështirë për vetë gjermanët dhe jo më për ne, duke nënkuptuar që mundësitë në Shqipëri janë më të mira se atje. (Të mendosh që gjithmonë paranojat e autokratëve janë ta krahasojnë veten me të pakrahasueshmen).
Po, Rama ka të drejtë kur thotë që Gjermania sot ka vështirësi të mëdha, por janë vështirësitë e një shteti prej 84 milionë banorësh që sfidën e ka me veten për të qenë numri një në Evropë për gjithçka dhe për t’u shndërruar në lokomotivën ekonomike të kontinentit.
Ndërkohë që vendi që drejton Edi Rama prej 12 vitesh, e vetmja gjë me të cilën mburret, është kafeja e mirë, madje edhe për këtë gjë nuk ka kurrfarë merite qeveria.
Ashtu sikurse nuk ka meritë për zhvillimin e turizmit apo për sektorë të ngjashëm, të cilët ecin falë projekteve individuale të njerëzve vizionarë, që përveçse vëshitrësive të panumërta, nuk marrin kurrfarë mbështeje nga qeveria e tij.
Përveçse korrupsion, nepotizëm, klientelizën, pasiguri, pabarazi, bukë dhe cirk, çfarë ofron tjetër Edi Rama?
Po vendi që ai drejton me kë e ka garën për t’u krahasuar? Se, me sa shohim, edhe Kosova dhe Maqedonia e kanë lënë prapa! Për të mos hedhur sytë pak më tej.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
