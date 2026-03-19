Përshkallëzohet situata në Lindjen e Mesme/ SHBA paralajmëron goditje të reja ndaj Irani, rriten çmimet e energjisë

Tiranë, 19 mars 2026
Situata në Lindjen e Mesme vijon të jetë e tensionuar, ndërsa përplasjet ushtarake mes Izraeli dhe Irani po përshkallëzohen dhe po përfshijnë gjithnjë e më shumë infrastrukturën strategjike energjetike në rajon.
Sulmet e fundit kanë shënjestruar objekte të rëndësishme të naftës dhe gazit, përfshirë fushën gjigante të gazit South Pars Gas Field, një nga më të mëdhatë në botë. Këto zhvillime shënojnë një kthesë të rrezikshme të konfliktit, i cili deri më tani kishte kursyer në pjesën më të madhe sektorin energjetik iranian.
Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, paralajmëroi përmes një postimi në Truth Social se SHBA mund të ndërmarrë goditje të reja ndaj Iranit, duke kërcënuar me shkatërrimin e plotë të kësaj fushe gazi nëse Teherani vijon sulmet ndaj Katari.
Nga ana tjetër, Pentagoni raportohet se i ka kërkuar administratës amerikane të paraqesë në Kongres një kërkesë për financim emergjent prej rreth 200 miliardë dollarësh për të mbuluar kostot e operacioneve ushtarake.
Ndërkohë, situata në terren mbetet e paqëndrueshme. Izraeli ka zgjeruar sulmet ajrore në veri të Iranit, ndërsa Irani është kundërpërgjigjur duke goditur objekte energjetike në vendet e Gjirit, përfshirë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari.
Autoritetet në Katar raportuan zjarr në kompleksin e gazit në Ras Laffan Industrial City pas një sulmi të dyshuar, ndërsa në Abu Dabi u pezulluan përkohësisht operacionet në disa objekte energjetike për arsye sigurie.
Rritje e ndjeshme e çmimeve të energjisë
Tensionet kanë ndikuar menjëherë në tregjet globale. Çmimi i naftës së tipit Brent Crude Oil është rritur me mbi 5%, duke arritur në rreth 112.84 dollarë për fuçi, ndërsa edhe çmimet e gazit natyror kanë shënuar rritje të fortë.
Ekspertët paralajmërojnë se rreziku më i madh mbetet ndërprerja e furnizimeve përmes Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës, ku kalon një pjesë e konsiderueshme e eksporteve botërore.
Donald Trump ka deklaruar se po shqyrton krijimin e një koalicioni ndërkombëtar për të garantuar sigurinë e transportit detar në këtë zonë, ndërsa nuk përjashtohet edhe përfshirja më e gjerë ushtarake në konflikt.
Zhvillimet e fundit tregojnë një përshkallëzim të rrezikshëm të situatës, me pasoja potencialisht të mëdha për stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd