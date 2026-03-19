Nesër Fitër Bajrami/ Kreu i KMSH-së uron besimtarët: Kjo ditë është moment bashkimi

Kryetari i Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë besimtarët myslimanë dhe shqiptarët kudo që jetojnë e punojnë me rastin e Fitër Bajrami.
Nëpërmjet një videomesazhi të publikuar në Facebook, ai ka përcjellë urimet për paqe, shëndet dhe begati në familje dhe më gjerë, duke theksuar rëndësinë e kësaj dite si një moment reflektimi dhe bashkimi.
“Me rastin e Fitër Bajramit ju përcjell urimet më të përzemërta për të gjithë besimtarët myslimanë dhe mbarë shqiptarët kudo që jetojnë e punojnë. Uroj që kjo ditë të sjellë paqe, harmoni dhe gëzim në çdo familje, si dhe begati e mirësi në jetën tuaj. Zoti e pranoftë agjërimin, adhurimet dhe lutjet tona përgjatë gjithë këtij muaji të bekuar!”, u shpreh Bujar Spahiu.
Fitër Bajrami shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe konsiderohet një nga festat më të rëndësishme për besimtarët myslimanë, duke u shoqëruar me mesazhe solidariteti, faljeje dhe afrimi mes njerëzve.
