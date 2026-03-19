E bujshme: Lionel Messi arrin në 900 gola në karrierë

Lionel Messi ka arritur një tjetër rekord të jashtëzakonshëm në karrierën e tij, duke realizuar golin e 900-të si futbollist profesionist.
Ylli argjentinas gjeti rrugën e rrjetës në ndeshjen e përfunduar në barazim 1–1 mes Inter Miami CF dhe Nashville SC, e vlefshme për fazën e 1/8-ave të CONCACAF Champions Cup.
Messi zhbllokoi rezultatin me një goditje të saktë përgjatë tokës në një ndeshje me eliminim direkt, duke konfirmuar edhe një herë rolin e tij vendimtar.
Me këtë realizim, i njohur ndryshe si “Pleshti” ka arritur në 81 gola me fanellën e Inter Miami CF, që prej transferimit në Major League Soccer në vitin 2023.
Tetë herë fituesi i Ballon d’Or ka shënuar më parë 672 gola me FC Barcelona, 32 me Paris Saint-Germain dhe 115 me Argentina national team.
Goli i 900-të për 38-vjeçarin vjen 21 vite pas të parit si profesionist. Messi realizoi golin e tij të parë me FC Barcelona në fitoren 2–0 ndaj Albacete Balompié në vitin 2005.
Nëse dëshiron, mund ta kthej edhe në format portali (me tituj alternativë, nëntituj, ose
