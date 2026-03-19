Berisha në samitin e PPE: Po rritet mbështetja për opozitën dhe presioni ndaj qeverisë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se mbështetja ndërkombëtare për opozitën shqiptare është në rritje, ndërsa po shtohen edhe masat ndëshkuese ndaj qeverisë, pas pjesëmarrjes së tij në samitin e Partia Popullore Europiane (PPE).
Sipas tij, në këtë samit morën pjesë drejtues shtetesh, qeverish dhe partish nga vendet anëtare të Bashkimi Evropian dhe ato në proces integrimi, ku bën pjesë edhe Partia Demokratike si anëtare e asociuar.
Berisha theksoi se takimi u fokusua në çështje kyçe ndërkombëtare, përfshirë krizën energjetike të ndikuar nga tensionet në Lindja e Mesme, si dhe luftën në Ukraina, për të cilën, sipas tij, u shpreh mbështetje e plotë dhe solidaritet ndaj qëndresës kundër agresionit rus.
Një tjetër temë e rëndësishme ishte konkurrueshmëria brenda hapësirës së BE-së dhe koordinimi i qëndrimeve të forcave të qendrës së djathtë përballë sfidave aktuale, përfshirë pasojat e krizës energjetike.
Duke iu referuar situatës në Shqipëri, Berisha e cilësoi atë si “dramatike”, duke pretenduar se zhvillimet e fundit e largojnë vendin nga standardet evropiane. Ai ngriti shqetësime për proceset zgjedhore dhe qeverisjen, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për, sipas tij, deformim të demokracisë.
Në këtë kontekst, ai përmendi edhe një vlerësim të organizatës V-Dem Institute, e cila e ka klasifikuar Shqipërinë si “autokraci elektorale”.
Në përfundim, Berisha u shpreh se gjatë takimeve me përfaqësues të PPE-së dhe liderë evropianë ka paraqitur zhvillimet në vend, duke theksuar se, sipas tij, mbështetja për opozitën shqiptare po rritet, ndërsa presioni ndërkombëtar ndaj qeverisë po intensifikohet.
