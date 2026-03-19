Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Berisha në samitin e PPE: Po rritet mbështetja për opozitën dhe presioni ndaj qeverisë
Transmetuar më 19-03-2026, 10:10

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se mbështetja ndërkombëtare për opozitën shqiptare është në rritje, ndërsa po shtohen edhe masat ndëshkuese ndaj qeverisë, pas pjesëmarrjes së tij në samitin e Partia Popullore Europiane (PPE).

Sipas tij, në këtë samit morën pjesë drejtues shtetesh, qeverish dhe partish nga vendet anëtare të Bashkimi Evropian dhe ato në proces integrimi, ku bën pjesë edhe Partia Demokratike si anëtare e asociuar.

Berisha theksoi se takimi u fokusua në çështje kyçe ndërkombëtare, përfshirë krizën energjetike të ndikuar nga tensionet në Lindja e Mesme, si dhe luftën në Ukraina, për të cilën, sipas tij, u shpreh mbështetje e plotë dhe solidaritet ndaj qëndresës kundër agresionit rus.

Një tjetër temë e rëndësishme ishte konkurrueshmëria brenda hapësirës së BE-së dhe koordinimi i qëndrimeve të forcave të qendrës së djathtë përballë sfidave aktuale, përfshirë pasojat e krizës energjetike.

Duke iu referuar situatës në Shqipëri, Berisha e cilësoi atë si “dramatike”, duke pretenduar se zhvillimet e fundit e largojnë vendin nga standardet evropiane. Ai ngriti shqetësime për proceset zgjedhore dhe qeverisjen, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për, sipas tij, deformim të demokracisë.

Në këtë kontekst, ai përmendi edhe një vlerësim të organizatës V-Dem Institute, e cila e ka klasifikuar Shqipërinë si “autokraci elektorale”.

Në përfundim, Berisha u shpreh se gjatë takimeve me përfaqësues të PPE-së dhe liderë evropianë ka paraqitur zhvillimet në vend, duke theksuar se, sipas tij, mbështetja për opozitën shqiptare po rritet, ndërsa presioni ndërkombëtar ndaj qeverisë po intensifikohet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...