Rikthehet dimri në mes të marsit, ja kur rriten temperaturat

Shqipëria po përjeton një rikthim të motit dimëror në mesin e muajit mars, me temperatura të ulëta dhe reshje dëbore, pas një periudhe dyjavore me kushte tipike pranverore.
Sipas meteorologes Lajda Porja, në një prononcim për Ora News, kjo situatë është pasojë e depërtimit të masave ajrore polare nga Europa Veriore drejt Gadishulli i Ballkanit.
Ajo thekson se, ndonëse këto kushte mund të duken të pazakonta për vitet e fundit, muaji mars historikisht ka qenë i paqëndrueshëm dhe i pasur me reshje. Madje, në vite të mëparshme janë regjistruar reshje dëbore edhe gjatë muajit prill.
Megjithatë, sipas parashikimeve, ky muaj mars pritet të mbyllet me reshje nën mesataren klimatike, pavarësisht episodeve aktuale të motit të ftohtë.
Parashikimi i motit për ditët në vijim
Gjatë ditës së sotme, reshjet pritet të përqendrohen kryesisht në zonat jugore dhe juglindore të Shqipëria, me intensitet të ulët, ndërsa në pjesën tjetër të vendit moti do të jetë më i qëndrueshëm.
Dita e nesërme parashikohet të sjellë përmirësim të kushteve atmosferike, me mot kryesisht të kthjellët dhe pa reshje. Megjithatë, mëngjeset do të mbeten të ftohta, me temperatura që në zonat malore zbresin deri në -2°C, ndërsa maksimalet arrijnë deri në 19°C.
Sipas meteorologes, ndryshimi i kushteve atmosferike pritet të nisë gjatë fundjavës, kur temperaturat do të fillojnë të rriten gradualisht. Gjatë javës së ardhshme, maksimalet mund të rikthehen në rreth 20°C.
Pavarësisht kësaj rritjeje, pjesa e mbetur e muajit mars pritet të karakterizohet nga temperatura më të ulëta se zakonisht për stinën e pranverës, veçanërisht gjatë orëve të mëngjesit dhe mbrëmjes, të cilat do të mbeten relativisht të freskëta.
