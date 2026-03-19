Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vijojnë reshjet e borës në qarkun e Korçës
Transmetuar më 19-03-2026, 09:33

Reshjet e borës kanë vijuar me intensitet të ulët gjatë natës në juglindje të Shqipëria, kryesisht në zonat malore të qarkut të Korça.

Sipas informacioneve, në fshatrat turistikë Dardha dhe Voskopojë trashësia e borës ka arritur deri në 5 centimetra. Reshjet kanë qenë të lehta, por të vazhdueshme gjatë gjithë natës.

Prani e borës është regjistruar gjithashtu edhe në zonën e tuneleve të Qafë Plloçë, pa shkaktuar vështirësi në lëvizje.

Autoritetet bëjnë të ditur se firmat kontraktore kanë ndërhyrë në kohë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e akseve rrugore, duke garantuar qarkullim normal drejt zonave turistike. Deri më tani nuk raportohen probleme në trafik apo bllokime rrugësh.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...