Vijojnë reshjet e borës në qarkun e Korçës

Reshjet e borës kanë vijuar me intensitet të ulët gjatë natës në juglindje të Shqipëria, kryesisht në zonat malore të qarkut të Korça.
Sipas informacioneve, në fshatrat turistikë Dardha dhe Voskopojë trashësia e borës ka arritur deri në 5 centimetra. Reshjet kanë qenë të lehta, por të vazhdueshme gjatë gjithë natës.
Prani e borës është regjistruar gjithashtu edhe në zonën e tuneleve të Qafë Plloçë, pa shkaktuar vështirësi në lëvizje.
Autoritetet bëjnë të ditur se firmat kontraktore kanë ndërhyrë në kohë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e akseve rrugore, duke garantuar qarkullim normal drejt zonave turistike. Deri më tani nuk raportohen probleme në trafik apo bllokime rrugësh.
